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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон -слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: "Калі зоркі на небе яркія і моцна ззяюць - да зацяжных халадоў. Зорак мала - да снегападу. Аблокі плывуць хутка і высока - да добрага надвор'я. Калі ў гэты дзень туман - да дажджлівага лета".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 1987 годзе -больш за 36 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1995 у Васілевічах - тэрмометры паказалі амаль 13 градусаў вышэй за нуль.

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