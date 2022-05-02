Заўтра магнітных бур на тэрыторыікраіны не прагназуецца. Чакаецца спакойнае геамагнітнае становішча.



Некалькі народных прыкмет: "Калi першы гром здарыцца ў гэты дзень - будзе добры ўраджай пшаніцы. Надвор'е халоднае і дажджлівае - мёду будзе мала".



Крыхуцікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Ганцавічах у 1995 годзе - амаль 6 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны на метэастанцыі Акцябр у дзве тысячы васямнаццатым (2018) -больш за 31 градус цяпла.

