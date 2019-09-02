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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
І некалькі народных прыкмет: калі дзень ясны, яшчэ чатыры тыдні будзе добрае надвор'е. Пры заходзе сонца неба зацягваецца аблокамі з поўначы - будуць дзьмуць вятры.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 3 верасня: самая халодная ноч была ў Бабруйску ў 1972 годзе - амаль 1 градус марозу, а самы цёплы дзень у Гродне ў 1961 - тэрмометры паказалі больш за 32 градусы цяпла.
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