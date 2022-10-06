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"Пра надвор’е"

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не чакаецца. Геамагнітны фон - ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет на заўтрашні дзень: "Чым больш аддаленым бачыцца гарызонт, тым бліжэй дождж. Чырвоныя хмары напрыканцы дня - да пахмурнага і дажджлівага надвор'я".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1986 годзе - больш за 6 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1966-м - у Лельчыцах тэрмометры паказалі амаль 27 градусаў вышэй за нуль.

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