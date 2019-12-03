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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
4 снежня - Увядзенне. Прысвятак звязаны з хрысціянскім святкаваннем Увядзення ў храм Прасвятой Уладычыцы нашай Багародзіцы і Прыснадзевы Марыі. Пра надвор’е ў гэты дзень казалі: "На Увядзенне бывае лядзенне". А яшчэ 4 снежня каталіцкі прысвятак Барбара (ці Варвара). Казалі: "На Барбару мароз - рыхтуй ужо воз".
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