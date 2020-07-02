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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.
3-га ліпеня ў народным календары - Мяфодзiй. Прыкмячалi, калi на Мяфодзiя пойдзе дождж - працягвацца ён будзе аж 40 дзён. Яшчэ назіралі за павукамі, калі павук сваё павуцінне не пляце, а хаваецца - быць дажджу, а калі займаецца рамонтам свайго павуціння або пляце новае, то быць доўгаму, яснаму надвор'ю.

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