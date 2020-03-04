Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



5 сакавіка ў народным календары Леў Катанскі ці Катальшчык. Дзеці цешыліся катаннем з горак. Таксама прыкмячалі: вароны купаюцца - да хуткага цяпла.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Касцюковічах у 1987 годзе – больш за 29 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Пінску ў 2017 – амаль 18 з паловай градусаў цяпла.



