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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

5 сакавіка ў народным календары Леў Катанскі ці Катальшчык. Дзеці цешыліся катаннем з горак. Таксама прыкмячалі: вароны купаюцца - да хуткага цяпла.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Касцюковічах у 1987 годзе – больш за 29 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Пінску ў 2017 – амаль 18 з паловай градусаў цяпла.

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