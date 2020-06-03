Пра надвор'е | 03.06.2020
Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалi атмасферныя франты. Месцамi па краiне адзначалiся навальнiцы.
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
4 чэрвеня ў народным календары Васіліск. Прысвятак называецца салаўіным днём. Казалі: "Ад Васіліска і салавей блізка”. І прыкмячалі: калі чаромха пачала квітнець у гэты дзень - да вельмі спякотнага і засушлівага лета. Дождж ідзе з высокіх хмар – зямля добра натоліцца вільгаццю".