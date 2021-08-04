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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

І некалькі народных прыкмет: вячэрні туман па зямлі сцелецца - да гарачага і сонечнага надвор'я, шмат зорак на небе - да дажджу праз некалькі дзён.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў БрАгіне ў 2019 годзе - усяго каля плюс 3 градусаў, а самы цёплы дзень у 2010 - у Касцюковічах тэрмометры паказвалі 37 з паловай градусаў цяпла.


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