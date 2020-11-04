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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Прыкмета пра надвор'е: "Паўднёва-заходні вецер пры нізкім атмасферным ціску, які павольна павышаецца, і дробным дажджы - да працягу непагадзі".

Самая халодная ноч была ў Слуцку ў 2006 годзе - 15 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2014 - на станцыі Палеская тэрмометры паказалі 19 градусаў цяпла.

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