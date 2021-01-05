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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага ўначы і ранiцай да слабаўзбуранага на працягу астатняга часу сутак.

6 студзеня - Першая куцця. У праваслаўных сямейная перадкалядная вячэра. Галоўная абрадавая страва, куцця - звычайная ячная каша з мёдам альбо маслам. У гонар гэтай стравы называлася і ўся вячэра. Прыкмячалі: якая куцця - такі будзе і ўраджай. Які дзень - такі будзе і год.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Слуцку ў 1950 годзе амаль 35 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1975 - у Васілевічах тэрмометры паказалі 11,5 градусаў цяпла.

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