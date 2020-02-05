Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны



6 лютага ў народным календары Аксіння Паўзімніца. Па Аксінні вызначалася надвор’е на ўсю вясну. Казалі - якая Аксіння, такая і вясна: "Надвор’е яснае - і вясна прыгожая, мяцеліца зайграе - вясна спазняцца будзе".



Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў на 6 лютага: самая халодная ноч была ў Горках у 1929 годзе - больш за 36 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1990-м - у Ганцавічах тэрмометры паказалі больш за 11 градусаў цяпла.



