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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

6 лютага ў народным календары Аксіння Паўзімніца. Па Аксінні вызначалася надвор’е на ўсю вясну. Казалі, якая Аксіння, такая і вясна: надвор’е яснае - і вясна прыгожая, мяцеліца зайграе - вясна спазняцца будзе.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 6 лютага: самая халодная ноч была ў Горках у 1929 годзе - больш за 36 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1990 - у Ганцавічах тэрмометры паказалі больш за 11 градусаў цяпла.

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