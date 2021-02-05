Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 6 лютага: самая халодная ноч была ў Горках у 1929 годзе - больш за 36 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1990 - у Ганцавічах тэрмометры паказалі больш за 11 градусаў цяпла.