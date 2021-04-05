Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



5 красавіка ў народным календары Дабравеснік. Гэта дзень перад Дабравешчаннем, дзень падрыхтоўкі да свята. Захаваліся i прыкметы пра надвор’е: калі ноч цёплая - вясна будзе дружная. А цёплы дзень абяцае хуткі надыход лета.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Верхнядзвінску ў 1956 годзе - звыш 15 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2016 - на станцыі Палеская тэрмометры паказалі больш за 26 градусаў цяпла.



