Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Прыкмячалі, калі 6 мая вячэрняя зара чырвонага колеру - да дрэннага надвор’я, моцны дождж - травы шмат вырасце.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1999 годзе – больш за 5 градусаў марозу. А самы цёплы дзень у 1954-м - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 29 з паловай градусаў цяпла.



