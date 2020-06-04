Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала зона павышанага атмасфернага цiску, толькi па ўсходняй палове краiны адчувалася ўздзеянне франтальнага падзелу. Удзень месцамi адзначалася ўзмацненне ветру да 15-18 метраў за секунду.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: няма расы - чакайце дождж, моцная раса - чакайце ветру. На вадаёмах з'явілася лісце белага гарлачыка - замаразкаў больш не будзе.