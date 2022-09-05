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Пра надвор’е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: уначы ясна - да добрага надвор'я. Дождж у гэты дзень абяцае сухую восень і добры ўраджай на наступны год.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 6 верасня: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Полацку ў 1972 годзе - 0,7 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 2008 годзе - 32,5 градуса цяпла.

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