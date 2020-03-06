Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнiтны фон - слабаўзбураны.



Некалькі народных прыкмет: на бясхмарным небе яснае сонца - надвор'е хутка зменіцца; світанак светла-ружовы або залацісты - надвор'е будзе вельмі добрае; туманны дзень - лета будзе вільготным.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Клічаве ў 1964 годзе - 37 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1995-м - у Гомелі тэрмометры паказалі больш за 17 градусаў цяпла.



