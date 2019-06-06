Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 2018 годзе - нуль цэлых і дзве дзясятыя градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 2011 годзе - амаль 32 градусы цяпла.