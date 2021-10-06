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Пра надвор'е

7 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: калі лісце да гэтага дня пажаўцела, але ападае слаба, маразы надыдуць няхутка. Гром у гэты дзень абяцае бясснежную, кароткую і мяккую зіму.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1979 годзе - амаль 10 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у далёкім 1893 - у Мазыры тэрмометры паказалі больш за 27 градусаў вышэй за нуль.

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