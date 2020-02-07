Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: паўночны ці паўночна-ўсходні вецер абяцае малавоблачнае надвор'е надоўга. Зоркі ў тумане, свецяць цьмяна і здаюцца высокімі - да адлігі са снегам.



Самая халодная ноч была ў Оршы ў 1929 годзе - больш за 36 градусаў марозу, а самы цёплы дзень ў 2001-м - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 14 градусаў цяпла.



