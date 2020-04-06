Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага ноччу і раніцай да спакойнага на працягу дня і вечарам.

7 красавіка ў народным календары Дабравешчанне. У праваслаўным царкоўным календары - Дабравешчанне Прасвятой Багародзiцы. Гэтаму святу прысвечана шмат прыкмет, вось некаторыя з iх: добры дзень - і лета будзе добрым. "Калі вецер халодны, будзе халоднае лета, а калі цёплы, то і лета будзе цёпле".



