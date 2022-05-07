3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пра надвор'е
Заўтра на тэрыторыі нашай краіны прагназуецца ўзбуранае геамагнітнае становішча. Будзьце, калі ласка, уважлівыя да свайго самаадчування.
8 мая ў народным календары два прысвяткі - Марк і каталіцкі Станіслаў. У народзе прыкмячалі, што пасля Марка ідуць толькі цёплыя дажджы. А па тым, якой убачыш вясёлку, вызначалі надвор’е. Калі вясёлка высокая і стромкая - будзе добрае надвор’е, калі нізкая і спадзістая - чакай напагадзь.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Вілейцы ў 1953 годзе - звыш 6 градусаў марозу. А самы цёплы дзень у Магілёве ў 1967 - амаль 29 з паловай градусаў вышэй за нуль.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов