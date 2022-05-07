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Пра надвор'е

Заўтра на тэрыторыі нашай краіны прагназуецца ўзбуранае геамагнітнае становішча. Будзьце, калі ласка, уважлівыя да свайго самаадчування.

8 мая ў народным календары два прысвяткі - Марк і каталіцкі Станіслаў. У народзе прыкмячалі, што пасля Марка ідуць толькі цёплыя дажджы. А па тым, якой убачыш вясёлку, вызначалі надвор’е. Калі вясёлка высокая і стромкая - будзе добрае надвор’е, калі нізкая і спадзістая - чакай напагадзь.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Вілейцы ў 1953 годзе - звыш 6 градусаў марозу. А самы цёплы дзень у Магілёве ў 1967 - амаль 29 з паловай градусаў вышэй за нуль.

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