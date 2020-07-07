Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



8 лiпеня - дзень Пятра i Фяўроннi - апекуноў шлюбу i сям’i. Лiчылася, што ад гэтага дня павiнна быць 40 спякотных дзянькоў. А потым лета пачне змяняцца на восень. А яшчэ прыкмячалі: "Паўночны вецер падзьмуў - да ясных дзён. Усходні вецер - да дажджу".



А зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Брагіне ў 2017 годзе - плюс 3 градусы, а самы цёплы дзень у 1999 у Мазыры - тэрмометры паказалі 35 градусаў цяпла.



