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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны

8 лiпеня - дзень Пятра i Фяўроннi (апекуноў шлюбу i сям’i). Лiчылася, што ад гэтага дня павiнна быць 40 спякотных дзянькоў. А потым лета пачне змяняцца на восень. А яшчэ прыкмячалі: паўночны вецер падзьмуў - да ясных дзён. Усходні вецер - да дажджу.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Брагіне ў 2017 годзе - усяго плюс 3 градусы, а самы цёплы дзень у 1999 – у Мазыры тэрмометры паказалі 35 градусаў вышэй за нуль.

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