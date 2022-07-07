Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны

8 лiпеня - дзень Пятра i Фяўроннi (апекуноў шлюбу i сям’i). Лiчылася, што ад гэтага дня павiнна быць 40 спякотных дзянькоў. А потым лета пачне змяняцца на восень. А яшчэ прыкмячалі: паўночны вецер падзьмуў - да ясных дзён. Усходні вецер - да дажджу.