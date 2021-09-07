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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: халодная раніца - да ранняй зімы. Шэрань на дрэвах - да марозу, туман - да цяпла. Добры ўраджай рабіны - да марозу.


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