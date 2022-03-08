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9 сакавіка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.
Заўтра ў народным календары прысвятак Янка. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень рогі Месяца яркія і крутыя - на мароз; дзень выдаўся цёплым - на цёплы красавік.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Верхнядзвінску ў 1965 годзе - больш за 31 градус марозу, а самы цёплы дзень у 2015 - у Васілевічах тэрмометры паказалі звыш 16 цяпла.
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