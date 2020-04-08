Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала зона павышанага атмасфернага ціску. Ападкаў па краіне не адзначалася. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. 9 красавіка ў народным календары Матрона. Прыкмячалі: калі певень удзень не спявае - да ападкаў праз 2-3 дні. Іней і туман раніцай - год будзе вельмі ўраджайным.



