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Пра надвор'е
Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала зона павышанага атмасфернага ціску. Ападкаў па краіне не адзначалася. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. 9 красавіка ў народным календары Матрона. Прыкмячалі: калі певень удзень не спявае - да ападкаў праз 2-3 дні. Іней і туман раніцай - год будзе вельмі ўраджайным.
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