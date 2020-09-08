Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Аблокі з'яўляюцца камякамі - дождж будзе нядоўгім. Калі гром прагрымеў - зіма надыдзе яшчэ няхутка. Шмат рабіны ўрадзілася - да мокрай восені і суровай зімы.



9 верасня самая халодная ноч была ў Васілевічах у 1896 годзе - больш за 1 градус марозу, а самы цёплы дзень таксама ў Васілевічах у 1944 - тэрмометры паказалі амаль 32 градусы цяпла.



