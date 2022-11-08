9 лістапада магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: пасля вельмі моцнай імжы чакай адлігу. На працягу некалькіх дзён адбываецца рэзкае змяненне сілы ветру, што дзьме ў адным кірунку, - да ападкаў.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Горках у 1942 годзе - 19 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2019 - у Пінску тэрмометры паказалі 16 з паловай градусаў цяпла.