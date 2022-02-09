Пра надвор’е

Заўтра на тэрыторыі нашай краіны прыкладна з 3 да 12 гадзін прагназуецца магнітная бура. Далей геамагнітны фон будзе знаходзіцца ў межах ад слабаўзбуранага да ўзбуранага. Будзьце ўважлівымі да свайго самаадчування.

І некалькі народных прыкмет: вецер у гэты дзень - да сырога лета. У бязветраны дзень дым ад вогнішча сцелецца над зямлёй - перад снегам. Вецер у коміне загудзеў - да халадоў.