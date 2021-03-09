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Пра надвор'е
10 сакавіка ў народным календары каталіцкі прысвятак Прыска. Прыкмячалі: гракі гнёзды будуюць - надвор'е хутка стане больш устойлівым. Вароны гучна крумкаюць - лета будзе дажджлівым. Калі дзень пахмурны, але снег амаль увесь сышоў - пшаніца добра ўродзіцца.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Васілевічах ў 1915 годзе - звыш 32 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1975 - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 17 градусаў цяпла.
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