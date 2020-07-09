Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



10 ліпеня ў народным календары Самсон. Іншыя назвы - Сямён, Самсон Сенагной, і гэты дзень чакалі з апаскай. Бо існавала прыкмета: на Самсона дождж - сем тыдняў то ж, на Самсона дождж - да бабінага лета мокра будзе.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 10 ліпеня: самая халодная ноч была ў Бярэзiнскiм запаведнiку ў 1992 годзе - менш за 5 градусаў цяпла, а самы цёплы дзень - у 2006-м: у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 34 градусы цяпла.



