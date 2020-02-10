Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

11 лютага ў народным календары Ігнат. У гэты дзень прыкмячалі: халоднае надвор'е - у жніўні будзе вельмі горача. Вецер дзьме - год будзе дажджлівым. Чырвоны месяц - чакай парывістага ветру.

Інфармація з гісторыі метэаназіранняў на 11 лютага: самая халодная ноч была ў Брагіне ў 2012 годзе - больш за 33 градусы марозу, а самы цёплы дзень ў 1974 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 10 градусаў цяпла.



