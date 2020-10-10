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"Пра надвор’е"

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: вярба рана інеем пакрылася - да доўгай зімы. Калі зайцы доўга не бялеюць - восень зацягнецца.

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