"Пра надвор’е"

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: вярба рана інеем пакрылася - да доўгай зімы. Калі зайцы доўга не бялеюць - восень зацягнецца.



