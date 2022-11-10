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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
11 лістапада ў народным календары Настуся. У гэты дзень даглядалі і стрыглі авечак. А яшчэ каталіцкі прысвятак Марцін. Казалі: з Марцінавага дня пачынаецца зіма. І прыкмячалі: калі на Марціна вада - на Каляды будзе лёд. Альбо: калі на Марціна лёд, то будзе мокрае лета.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Оршы ў 1995 годзе - амаль 19 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у Васілевічах у 1927-м - тэрмометры паказалі больш за 16 градусаў цяпла.
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