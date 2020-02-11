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12 лютага ў народным календары пазначаны прысвятак Тры свяціцелі. У гэты дзень заўважалі: пачырванее месяц - на вялікі вецер. Калі хуткі вецер пранясецца – год будзе вільготным. А яшчэ прыкмячалі, калі снег вялікімі шматкамі падае - чакай адлігу.
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 12 лютага: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Брагіне ў 2012 годзе –- больш за 34 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Пінску ў 1974 -амаль 11 з паловай градусаў цяпла.
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