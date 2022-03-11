Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



12 сакавіка ў народным календары Рыгор. Казалі: "На святога Рыгора ідуць рэкі ў мора". І прыкмячалі: паўднёвы ці паўднёва-заходні вецер - да пацяплення. Вераб'і збіваюцца ў чараду - да сухога і цёплага надвор'я.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Васілевічах у 1928 годзе - амаль 29 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 2002 - звыш 17 з паловай градусаў цяпла.

