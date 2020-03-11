Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначаў атмасферны фронт з Заходняй Еўропы. Па заходняй палове краіны адзначалася ўзмацненне ветру, парывамі да 15-18 метраў за секунду. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.



Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага. 12 сакавіка ў народным календары Рыгор. Казалі: "На святога Рыгора ідуць рэкі ў мора". І прыкмячалі: "Паўднёвы ці паўднёва-заходні вецер - да пацяплення. Вераб'і збіваюцца ў чараду - да сухога і цёплага надвор'я".



