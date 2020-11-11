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12 лістапада ў народным календары прысвятак Артошка. Яшчэ гэты дзень лічыцца святам сініц і мае назву Сінічкін дзень. Першае масавае з'яўленне сініц каля хат - прымета надыходных вялікіх халадоў.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 12 лістапада: самая халодная ноч была ў Бабруйску ў 1993 годзе - звыш 18 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1944 - у Васілевічах тэрмометры паказалі больш за 15 градусаў вышэй за нуль.
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