Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 12 лістапада: самая халодная ноч была ў Бабруйску ў 1993 годзе - звыш 18 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1944 - у Васілевічах тэрмометры паказалі больш за 15 градусаў вышэй за нуль.