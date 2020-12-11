3.68 BYN
"Пра надвор’е" | 11.12.2020
Cёння на тэрыторыі Беларусі адзначаўся аранжавы ўзровень небяспекі. На большай частцы краіны - галалёд, на дарогах - галалёдзіца. А таксама мокры снег і дождж. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. 12 снежня ў народным календары Парамон. Прыкмячалі: калі на Парамона снег - зайграе мяцеліца аж да Міколы Зімовага, да 19 снежня; калі ўначы на небе зорачкі яркія, бліскучыя - чакай маразоў, калі цьмяныя - цёплае надвор’е ўстановіцца.