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Пра надвор’е

Надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі вельмі цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы трапічнага паходжання. Месцамі прайшлі кароткачасовыя дажджы, грымелі і навальніцы, падчас іх адзначаўся парывісты вецер.

5 ліпеня магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

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