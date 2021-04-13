Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



14 красавіка адзначаецца прысвятак Мар’я, якая ў народным уяўленні звязвалася з разводдзямі - вельмі распаўсюджанай прыроднай з’явай у гэты перыяд. Вось і прыкмета на гэты дзень: калі на Мар'ю ў ясную ноч вада ўсё ж прыбывала, то лічылася, што суха будзе ў жніво на хлебнай ніве.



Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Полацку ў 1986 годзе - амаль 12 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1972 - у Жыткавічах тэрмометры паказалі звыш 24 градусаў цяпла.



