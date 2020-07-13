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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
14 ліпеня ў народным календары Кузьма і Дзям’ян. Казалі: "На Кузьму і Дзям’яна касіць не рана". І прыкмячалі: зоркі вельмі ярка ззяюць, а раніцай бачны хмары - будзе моцная навальніца. На дрэвах з'яўляецца жоўтае лісце - да ранняй восені і зімы".
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 14 ліпеня: самая нізкая начная тэмпература паветра была зафіксавана ў Гродне ў 1968 годзе - крыху больш за 3 градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў 1951 у Жыткавічах - амаль 34 градусы цяпла.
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