Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі вызначалі актыўныя атмасферныя франты. На большай частцы краіны адзначаліся навальніцы, у асобных раёнах моцныя ліўні, днём пры навальніцах месцамі шквалістае ўзмацненне ветру да 15-20 м/с, па паўднёвым усходзе град.



Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.