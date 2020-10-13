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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

А ў народным календары 14 кастрычніка - Пакроў. У гэты дзень асабліва пільна сачылі за напрамкам ветру: заўважалі, што паўночны пакроўскі вецер прадказвае суровую зіму, а паўднёвы - мяккую. Калі з раніцы задзьме ўсходні вецер - зіма будзе маласнежнай, заходні - наадварот вельмі снежнай.

Самая халодная ноч была ў Ганцавічах у 1973 годзе - больш за 15 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1993 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі амаль 26 з паловай градусаў цяпла.

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