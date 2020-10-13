Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

А ў народным календары 14 кастрычніка - Пакроў. У гэты дзень асабліва пільна сачылі за напрамкам ветру: заўважалі, што паўночны пакроўскі вецер прадказвае суровую зіму, а паўднёвы - мяккую. Калі з раніцы задзьме ўсходні вецер - зіма будзе маласнежнай, заходні - наадварот вельмі снежнай.