Пра надвор’е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон – ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: калі ўвечары на небе з'явіліся аблокі - чакай змены надвор'я; цьмяныя зоркі - да адлігі, а яркія - да марозу.



