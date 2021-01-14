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Пра надвор’е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон – ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі ўвечары на небе з'явіліся аблокі - чакай змены надвор'я; цьмяныя зоркі - да адлігі, а яркія - да марозу.

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