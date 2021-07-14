Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: кулік пакідае балота і ляціць на поле - да добрага надвор'я. Крылатыя мурашкі вялікімі раямі кружацца ў паветры - да ліўня.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бабруйску ў 1968 годзе - каля 4,5 градуса цяпла, а самы цёплы дзень у 2001-м - у Пінску тэрмометры паказвалі больш за плюс 34,5 градуса.