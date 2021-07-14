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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет: кулік пакідае балота і ляціць на поле - да добрага надвор'я. Крылатыя мурашкі вялікімі раямі кружацца ў паветры - да ліўня.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бабруйску ў 1968 годзе - каля 4,5 градуса цяпла, а самы цёплы дзень у 2001-м - у Пінску тэрмометры паказвалі больш за плюс 34,5 градуса.
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