Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



І некалькі народных прымет: кулік пакідае балота і ляціць на поле - да добрага надвор'я. Крылатыя мурашкі вялікімі раямі кружацца ў паветры - да ліўню."



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бабруйску ў 1968 годзе - каля 4 з паловай градусаў цяпла , а самы цёплы дзень у 2001 - у Пінску тэрмометры паказалі больш за 34 градусы цяпла.



