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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

І некалькі народных прымет: кулік пакідае балота і ляціць на поле - да добрага надвор'я. Крылатыя мурашкі вялікімі раямі кружацца ў паветры - да ліўню."

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бабруйску ў 1968 годзе - каля 4 з паловай градусаў цяпла , а самы цёплы дзень у 2001 - у Пінску тэрмометры паказалі больш за 34 градусы цяпла.

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