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Пра надвор'е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: аблокі апускаюцца і плывуць нізка - да непагадзі. Атмасферны ціск павышаецца - да малавоблачнага надвор'я без ападкаў. Шмат расы пры зацішным надвор'і - да цёплай і яснай восені.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Лідзе ў 1942 годзе - звыш 5 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Мазыры ў 1994 - больш за 30 з паловай градусаў цяпла.
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